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AFAD Gönüllülük Sistemi'ne bugüne kadar 274 bin kişi başvurdu

AFAD'dan yapılan açıklamada, gönüllülerin, sertifikasyon seviyelerine göre AFAD ekipleriyle saha çalışmalarına da katılabildiği hatırlatıldı.

Muhammed Boztepe   | 06.03.2021
AFAD Gönüllülük Sistemi'ne bugüne kadar 274 bin kişi başvurdu Fotoğraf: Özgür Alantor /AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2019'da uygulamaya aldığı AFAD Gönüllülük Sistemi'ne bugüne kadar 274 bin kişi başvuruda bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, afet yönetiminde, afet risklerinin azaltılması ile kayıplarının önlenmesi için kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşların doğrudan katılımının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Uygulamaya konulan sistemin vatandaşlara AFAD gönüllüsü olma fırsatı verdiğine işaret edilen açıklamada, gönüllülerin, sertifikasyon seviyelerine göre AFAD ekipleriyle saha çalışmalarına da katılabildiği hatırlatıldı.

Afet ve acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında görev yapacak AFAD gönüllülerinin, aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun için çevrim içi eğitimler yoluyla sisteme katılan temel AFAD gönüllüsünden, profesyonel ekiplere yardımcı olacak destek AFAD gönüllüsüne ve profesyonellerle koordineli çalışacak uzman AFAD gönüllüsüne uzanan bir gönüllülük yolu bulunuyor. AFAD gönüllüleri, huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevler de alıyor. Yurdun dört bir tarafındaki AFAD gönüllüleri, son olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikerek zümrüt rengine kavuşması yolunda Türkiye'ye katkı sağladı."

Açıklamada, 2019'da uygulamaya alınan AFAD Gönüllülük Sistemi'ne bugüne kadar 274 bin kişinin başvurduğu bildirildi.

AFAD Gönüllülük Sistemi'ne müracaatların e-Devlet üzerinden alındığı belirtilen açıklamada, başvuru yapanların SMS ve e-mail yoluyla "https://gonullu.afad.gov.tr" adresine yönlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, adayların, sistem kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri, gönüllülük portalı üzerinden takip edebildiği kaydedildi.


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