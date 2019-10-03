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AFAD bir ayda bin 227 kişiyi kurtardı

AFAD ekiplerince geçtiğimiz ay yaşanan 211 afet ve acil durum olayına 990 personelle müdahale edildi.

Aykut Karadağ   | 03.10.2019
AFAD bir ayda bin 227 kişiyi kurtardı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince geçtiğimiz ay yaşanan 211 afet ve acil durum olayına 990 personelle müdahale edildi, bin 227 kişi sağ olarak kurtarıldı.

AFAD'ın resmi twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, geçtimiz ay arama kurtarma ekipleri, 211 afet ve acil durum olayına 990 personel ve 260 araçla müdahale etti.

Söz konusu olaylarda bin 227 kişi sağ kurtarıldı.


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