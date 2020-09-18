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Adıyaman'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman kırsalında jandarma timlerince düzenlenen operasyonda bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cankut Taşdan   | 18.09.2020
Adıyaman'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Adıyaman kırsalında jandarma timlerince düzenlenen operasyonda bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım -5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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