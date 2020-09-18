Adıyaman'da bir terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman kırsalında jandarma timlerince düzenlenen operasyonda bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Adıyaman kırsalında jandarma timlerince düzenlenen operasyonda bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım -5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.