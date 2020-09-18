Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.