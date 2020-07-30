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Adıyaman'da 18 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Fevzi Kemal Karagöz   | 30.07.2020
Adıyaman'da 18 ev karantinaya alındı

Adıyaman


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. 

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Yeni Sanayi, Yeşilyurt mahalleleri ile Yeni Mahalle'deki 18 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

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