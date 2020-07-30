Adıyaman'da 18 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman
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Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Yeni Sanayi, Yeşilyurt mahalleleri ile Yeni Mahalle'deki 18 evde karantina uygulanmasına karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.