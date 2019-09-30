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Adana'daki terör saldırısının failleri tespit edildi

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin gerçekleştirdiği belirlendi.

Yusuf Koyun   | 30.09.2019
Adana'daki terör saldırısının failleri tespit edildi

Adana

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik düzenlenen bombalı saldırının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde deneyimli polis ve amirlerden özel ekip oluşturdu.

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin terör örgütü MLKP üyesi teröristler Ozan S. ve Fırat Ş. olduğunu belirledi.

Görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı bir evin zemin katını kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edildi.

Adrese özel harekat polisleriyle operasyon düzenleyen özel ekip, teröristlerin kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, evde detaylı incelemede bulundu.

Daha sonra zanlıların gidebileceği 6 eve daha operasyon yapan polis, bu adreslerde de zanlılara ulaşamadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde olay yerinin yakınından geçen şüphelilerin her ikisinin de şapka taktığı görüldü.

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