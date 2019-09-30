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Bakan Pakdemirli'den 'Bozdağ Kayak Merkezi' müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezinin gelecek kış sezonunda faaliyete geçeceğini ifade söyledi.

Yusuf Şahbaz   | 30.09.2019
Bakan Pakdemirli'den 'Bozdağ Kayak Merkezi' müjdesi

İzmir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'nin gelecek kış sezonunda faaliyete geçeceğini söyledi.

Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde incelemede bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmirli olarak geçmiş yıllarda da tesise geldiğini hatırlattı.

Kayak merkeziyle ilgili yetkililerden bilgi aldığını vurgulayan Pakdemirli, "Çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi gelecek kış sezonunda faaliyete geçecek. Arkadaşlarımız tesiste teknik inceleme yaptı. Bölgeye çığ önleme perdeleri yapmamız gerekiyor. Buna ilişkin talimatları verdim. İhale süreci başladı." diye konuştu.

Tesisi işleten firmanın da yatırım yapmaya istekli olduğunu aktaran Pakdemirli, bölgenin yeniden kış turizmine kazandırılması gerektiğine işaret etti.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu bölgelerimiz sadece denizi ile değil karla da anılabilir. Bunların hepsini tekrar çalışır vaziyete getirmek ve bölge halkının hizmetine sunmak önemli. Orman Genel Müdürlüğümüz de burası faaliyete geçtikten sonra dağcılık kulübü kuracak. Gençlerimizin kayak yapmasına yönelik faaliyetlere başlayacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak spora yönlendirmiş olacağız."

Tesisin turizme ve ekonomiye ciddi katkısı olacağına inandığını belirten Pakdemirli, projenin toplam maliyetinin 15 milyon lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.


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