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Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Bekir Ömer Fansa   | 12.09.2020
Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde 9 Eylül'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.

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