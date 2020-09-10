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Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Bekir Ömer Fansa   | 10.09.2020
Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa / AA

Adana

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı. ( Bekir Ömer Fansa - Anadolu Ajansı )

Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale çalışmasına gün ışığıyla birlikte yeniden başlandı.

Müdahale 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

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