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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Süleyman Elçin,Fatih Hepokur   | 10.09.2020
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Servet Tümer /AA

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

7 hektar ormanlık alanın zarar gördü

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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