Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
7 hektar ormanlık alanın zarar gördü
Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.