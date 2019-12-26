Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
113,944.10
Altın
1,503.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Ödül Töreni”
logo
Türkiye

Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'da bazı okulların bahçeleri ile sokaklar, caddeler, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Bayram Başcı   | 26.12.2019
Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

Adana

Adana'nın Karataş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak taşkınlara neden oldu, bazı okulların bahçeleri ile sokaklar, caddeler, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Sağanak nedeniyle Mehmet Akif Ortaokulunun bahçesi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kemaliye Mahallesi sakinleri de su baskınları yüzünden zor anlar yaşadı, mahalle muhtarı Mehmet Alice sokakta kayıkla ilerlemeye çalıştı.

Alice, evlerinde hasar oluşan mahalle sakinlerini kayıkla ziyaret etti.

İlçedeki tarım arazileri de su altında kaldı.

Ceyhan'da eğitime bir gün ara verildi

Ceyhan ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kaymakam Bayram Yılmaz, yazılı açıklamasında, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki okullarda bugün eğitim yapılmayacağını belirterek, "Öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki 14 okulda da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde

Benzer haberler

Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor

Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar ve sağanak uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar ve sağanak uyarısı
Adana 56 yılın en yüksek yağışını aldı

Adana 56 yılın en yüksek yağışını aldı

Adana'da su baskınında mahsur kalanlara iş makinesiyle ekmek dağıtıldı

Adana'da su baskınında mahsur kalanlara iş makinesiyle ekmek dağıtıldı