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Adana'da kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balık avlamak için açıldıkları denizde kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Eren Bozkurt,Yusuf Tunur,Abdul Halim Öztoprak   | 14.11.2020
Adana'da kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Adana

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balık avlamak için açıldıkları denizde kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaptan Hakkı G. ve 5 kişi, balık avlamak için tekneyle Yumurtalık'ta denize açıldı.

Denizde kayalıklara çarptıktan sonra su alan tekne, batmaya başladı.

Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar, tekneleriyle ulaştıkları 6 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı.

Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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