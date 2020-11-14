Adana'da kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balık avlamak için açıldıkları denizde kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Adana
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balık avlamak için açıldıkları denizde kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Kaptan Hakkı G. ve 5 kişi, balık avlamak için tekneyle Yumurtalık'ta denize açıldı.
Denizde kayalıklara çarptıktan sonra su alan tekne, batmaya başladı.
Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar, tekneleriyle ulaştıkları 6 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı.
Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.