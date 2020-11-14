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Esenyurt’ta güzellik yarışması düzenlenen eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı

Esenyurt’ta koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek, güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanın sahibi gözaltına alındı.

İbrahim Halil Aktürk   | 14.11.2020
Esenyurt’ta güzellik yarışması düzenlenen eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı

İstanbul

Esenyurt’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek, güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanın sahibi gözaltına alındı.

"Miss Uganda" adı altında düzenlenen programda kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, eğlence mekanı sahibini gözaltına alırken, programı organize ettikleri iddia edilen yabancı uyruklu 6 kişiye işlem yapıldı.

Söz konusu eğlence mekanının, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırı işletildiği gerekçesiyle daha önce de mühürlendiği öğrenildi.

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