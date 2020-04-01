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Adana'da kaçak üretilen 86 bin tıbbi maske ele geçirildi

Adana'da izinsiz üretilen 86 bin 50 tıbbi maske el geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yusuf Koyun   | 01.04.2020
Adana'da kaçak üretilen 86 bin tıbbi maske ele geçirildi

Adana

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası tıbbi tulum, eldiven ve maskelerin hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak olarak üretilmesini engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, izinsiz üretim yaptığını tespit ettiği merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 86 bin 50 tıbbi maske ele geçirildi. İş yerlerindeki 6 dikiş makinesine de el konuldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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