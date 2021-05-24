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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Lale Köklü Karagöz,Bekir Ömer Fansa   | 24.05.2021
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Hatay

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaşobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Söndürme çalışmasına 3 helikopter, 30'dan fazla arazöz, 20 su tankeri, 10 iş makinesi, 150 orman personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yangında yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde fidan dikim sahasında katıldığı etkinlikte güncel yangınlara ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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