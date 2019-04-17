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Adana'da beşiğe saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da bir evde yapılan aramada beşiğe saklanmış 7 kilo 223 gram uyuşturucu bulundu, gözaltına alınlardan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Eren Bozkurt   | 17.04.2019
Adana'da beşiğe saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Adana

Adana’da uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan bir evde, beşiğe saklanmış 7 kilo 223 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği beşikteki yatağın altında 7 kilo 223 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Evde bulunan Hüseyin K. (31) ve Hasan K. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K. tutuklandı, Hasan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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