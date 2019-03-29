Acıpayam'da SGK prim ödeme süresi 3 ay uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde SGK prim ödeme süresinin 1 Temmuz 2019'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde SGK prim ödeme süresinin, 1 Temmuz 2019'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'de 20 Mart'ta deprem meydana geldiğini hatırlattı.
Depremi yaşayan vatandaşların, iş yeri ve işverenlerin yanında olmak için SGK prim ödeme süresinin, 1 Temmuz 2019'a kadar uzatıldığını bildiren Selçuk, şöyle devam etti:
"Ödeme vadesi, 20 Mart 2019-31 Mart 2019'da sona eren (2019 Şubat-Mart-Nisan) Kurum alacakları ile Kurumca takibi yapılan diğer alacakların; ödeme vadesi 20 Mart 2019 veya öncesinde sona erdiği halde ödenmemiş kurum alacaklarıyla kurumca takibi yapılan diğer alacaklara 20 Mart 2019-1 Temmuz 2019'da gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın; ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırılmış olup, 20 Mart 2019 itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 20 Mart 2019-31 Mayıs 2019'da sona eren taksitlerini, 1 Temmuz 2019'a kadar ödenebilme imkanını sağlıyoruz."
Prim borçları faizsiz taksitlendirilebilecek
Selçuk, ödeme süreleri ertelenen prim borçlarına, 31 Temmuz 2019'a kadar yazılı başvuru yapılması halinde azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi imkanı getirildiğini de kaydetti.
Depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Selçuk, "Her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.
Acıpayam ilçesinde 25 Mart'a kadar SGK'ye verilmesi gereken iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleriyle 2019 Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi de 1 Nisan'a 2019 kadar uzatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.