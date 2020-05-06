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Türkiye

Açılışa hazırlanan kuaförler dezenfekte edildi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi.

Emrah Gökmen,Metin Tokgöz   | 06.05.2020
Açılışa hazırlanan kuaförler dezenfekte edildi Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

İstanbul'da belediye ekipleri, 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'taki yeniden açılışı öncesi. ilçede bulunan 693 erkek ve 616 kadın kuaförü ile 71 güzellik merkezinde dezenfekte çalışması planladı. 

Çalışmanın ilk günü ilçedeki bazı kuaför dükkanlarını dezenfekte eden ekipler, bu işlemi düzenli olarak gerçekleştirecek.

Salonu dezenfekte edilen kuaför Ali Rıza Küçükler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın kendilerini arayarak dezenfekte yapacaklarını söylediğini ve buna çok sevdiğini belirtti.

Sabah saatlerinde ekiplerin salona gelerek gerekli işlemleri yaptığını anlatan Küçükler, "Biz de kendi çalışmalarımızı yapmıştık. Bütün sosyal mesafeler için koltukları ayırdık, tek kullanımlık havlu kullanacağız." dedi.

Öte yandan, Kartal Belediyesi de işletmelere dağıtılmak üzere Kartal Kadın ve Erkek Berberleri Esnaf Odasına maske desteğinde bulundu.


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