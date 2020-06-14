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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde George Floyd protestosu

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Emrah Gökmen   | 14.06.2020
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde George Floyd protestosu Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Ellerinde Floyd'un fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle Sarıyer'deki Başkonsolosluğun bulunduğu sokağa güvenlik önlemleri altında alınan grup, bir süre slogan attı.

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina'nın açıklamasının ardından, polis bariyerlerinin önüne çelenk bırakıldı.

Sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan gruptakiler protestonun ardından dağıldı.

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