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Türkiye

ABD'li gazeteci Andre Vltchek araç içinde ölü bulundu

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de araç içinde ölü bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhammed Enes Can,Başak Akbulut Yazar   | 22.09.2020
ABD'li gazeteci Andre Vltchek araç içinde ölü bulundu

İstanbul

ABD'li gazeteci Andre Vltchek ve eşi Rossie İndira Vltchek, Samsun'dan kiraladıkları araç ve özel şoförle sabah saatlerinde konaklayacakları Karaköy'deki otele geldi.

Otelin önüne geldiklerinde eşi Andre Vltchek'in hareket etmediğini gören Rossie İndira Vltchek, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Vltchek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Vltchek'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

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