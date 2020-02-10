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ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği İdlib'de rejim saldırısında şehit olan Türk askerlerinin yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.02.2020
ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerlerinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımlanan mesajında, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Esad rejiminin, uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı.

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