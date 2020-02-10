ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği İdlib'de rejim saldırısında şehit olan Türk askerlerinin yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerlerinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız & Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz. #İdlib— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 10, 2020
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımlanan mesajında, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Esad rejiminin, uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.
İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı.