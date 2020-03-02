Euro
6.93
Dolar
6.23
BIST 100
107,286.20
Altın
1,597.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

ABD heyeti Türkiye'de

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Craft ile Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'ye geldi.

Tevfik Durul   | 02.03.2020
ABD heyeti Türkiye'de Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile beraberlerindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 16.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Amerikalı yetkililer gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ancak Craft, havalimanından ayrılmadan önce "Burada olmaktan mutluyum." dedi.

Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak Amerikalı heyetin, Türkiye'de bulunduğu sürede Hatay'ı ziyaret etmesi ve ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk yetkililerle de Ankara'da temaslarda bulunması planlanan heyetin görüşmelerinde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle
İran'daki krizin sebebi korona mı, kaybolan güven mi?
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında

Benzer haberler

ABD heyeti Türkiye'de

ABD heyeti Türkiye'de