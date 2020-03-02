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Ticaret Bakanı Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Selami Küçükoğlu   | 02.03.2020
Ticaret Bakanı Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Ağrı

İlçedeki Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası yaralananları Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek yaralıların durumu hakkında bilgi alan Pekcan, daha sonra helikopterle Gürbulak Sınır Kapısı'na geçti.

Gümrük yetkilileriyle görüşen Pekcan, incelemesinin ardından buradan ayrıldı.

Pekcan’a, ziyaretlerde Ağrı Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile kurum müdürleri eşlik etti.

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