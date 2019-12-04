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Abant Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Mehmet Emin Gürbüz,İlhami Çetin   | 04.12.2019
Abant Tabiat Parkı'nda kar güzelliği Fotoğraf: İlhami Çetin/AA

Bolu

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.

Karın aralıklarla devam ettiği tabiat parkında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, Abant'ı beyaza bürüyen kar görüntüsü eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Ata ve faytona binen bazı tatilciler ise kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirerek, keyifli vakit geçirdi.




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