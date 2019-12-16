AA Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yer alan görüntülerde, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmeden kısa süre önce süpermarkette alışveriş yaptığı anlar yer alıyor.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA), Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesinden hemen önceki görüntülere ulaştı.
18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmesinden kısa süre önce çekilen görüntüleri cinayete ilişkin soruşturma dosyasında bulunuyor. Görüntüler, saldırıya uğramadan önce alışveriş yaptığı süpermarkete ait.— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 16, 2019
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri pic.twitter.com/aUw0qIOpzJ
Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin yakınlarında alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dosyasında bulunuyor.
Görüntülerde Hablemitoğlu, süpermarket arabasıyla reyonlar arasında alışveriş yaparken görülüyor.
Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.