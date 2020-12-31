AA’da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı
Anadolu Ajansı (AA) ile Medya-İş Sendikası arasında 2021-2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci başladı.
İstanbul
Toplu iş sözleşmesi kapsamında ilk toplantı AA İstanbul Ofisi’nde yapıldı.
Toplantıya AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini ve AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’nın aralarında bulunduğu işveren heyeti ile Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı ve sendika yöneticileri katıldı.
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