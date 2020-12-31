Euro
9.14
Dolar
7.44
BIST 100
1,474.98
Altın
1,897.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleştiriliyor
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin 'e-Devlet'ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı

İçişleri Bakanlığınca yürütülen 306 hizmetin "e-Devlet"ten verilmesiyle yıllık 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 31.12.2020
İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin 'e-Devlet'ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı

Ankara

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Temmuz 2017'de 51 olan e-Devlet'ten verilen hizmet sayısının, yüzde 600 artışla 306'ya ulaştığı belirtildi.

Bakanlık tarafından sunulan e-Devlet hizmetleriyle yıllık 11 milyar 821 milyon 63 bin 742 işlemin elektronik ortama taşındığı ve bu sayede 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı ifade edilen paylaşımda, 2021'de yine Bakanlığın yürüttüğü 45 hizmetin daha e-Devlet'e taşınmasının planlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti
Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 743 bini geçti
Afrika'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama nisana kalabilir
Kovid-19 aşısının Türkiye'de uygulanabilmesine yönelik süreç başladı

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin 'e-Devlet'ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı

İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin 'e-Devlet'ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı

Yılbaşı denetimlerinde 208 bin kolluk kuvveti görev yapacak

Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

Vatandaş, yarın evine en yakın camide cuma namazını kılabilecek

Vatandaş, yarın evine en yakın camide cuma namazını kılabilecek
1880 güvenlik korucusu daha jandarma uzman çavuş olma yolunda

1880 güvenlik korucusu daha jandarma uzman çavuş olma yolunda
İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu