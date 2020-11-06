Euro
10.02
Dolar
8.47
BIST 100
1,184.36
Altın
1,947.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye

42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.11.2020
42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, "Pasaport İdari Karar Komisyonunca 42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 35 milyonu aştı
İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı
Afrika'da son 24 saatte 15 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

Çin, İngiltere'nin Hong Konglular için çıkarttığı pasaportları tanımayabileceğini açıkladı