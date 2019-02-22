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Türkiye

4 yeni Bölge Adliye Mahkemesi kurulacak

Adalet Bakanı Gül, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da Bölge Adliye Mahkemeleri kurulacağını bildirdi.

Buket Güven  | 22.02.2019
4 yeni Bölge Adliye Mahkemesi kurulacak

Ankara

ANKARA

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Abdulhamit Gül, yaptığı yazılı açıklamada Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulacağını bildirdi. 

Bölge Adliye Mahkemelerinin 2016 yılının Temmuz ayında Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde faaliyete geçtiğini, 2017 yılında Adana ve Bursa'da, 2018 yılında ise Konya ve Sakarya'da Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle istinaf merkezlerinin sayısının 11'e yükseldiğini hatırlatan Gül, "Bölge Adliye Mahkemeleri yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefine hizmet ediyor ve yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan HSK, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak Bölge Adliye Mahkemeleri için ilana çıktı. Kurul, yeni mahkemelere tayin taleplerini toplayacak. 4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15’e çıkacak.

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