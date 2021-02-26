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36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu: 120 gözaltı

İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sertaç Bulur   | 26.02.2021
36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu: 120 gözaltı

Ankara

Operasyon kapsamında 157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt verisinin sistemden silindiği belirlendi.

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