Euro
9.03
Dolar
7.43
BIST 100
1,488.21
Altın
1,763.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğunu, zanlının Ankara'ya sevk işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Serdar Açıl   | 26.02.2021
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan emekli Tuğgeneral N.C'nin Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin Ankara'ya sevk işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından alacak
AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak
AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor

Benzer haberler

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi

FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin tutukluluk hali devam edecek

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki eski tuğgeneralin de bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanan 15 şüpheli adliyede

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanan 15 şüpheli adliyede
Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi

Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi
FETÖ'den yargılanan eski 1. sınıf emniyet müdürü Sezer'in 15 yıla kadar hapsi istendi

FETÖ'den yargılanan eski 1. sınıf emniyet müdürü Sezer'in 15 yıla kadar hapsi istendi