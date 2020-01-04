2019'da 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 3 bin 5 kayıp kişi bulundu
İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 842’si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu.
Ankara
İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 842’si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu.
2019'daki denetimlerde 192 bin 626 araç, 2 bin 373 okul servisi, 259 taksi, 1795 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.