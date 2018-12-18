'Ekonomik saldırılarla mücadelede önemli adımlar atıldı'

Fotoğraf: AA/Gökhan Balcı

TBMM

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugüne kadar alınan önlemler sayesinde ekonomik saldırılarla mücadele kapsamında çok önemli adımlar atıldığını belirterek, "Bu mücadelede gösterdiği gayret ve başarılar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a tebrik ve takdirlerimizi iletiyor, kutluyorum." dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye'deki dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının Ekim 2018 itibarıyla yüzde 64,5 olduğunu, ancak doğrudan bir vergi olarak değerlendirilmekle birlikte aslında dolaylı vergi özelliği ağır basan motorlu taşıtlar vergisi de hesaba katıldığında bu oranın yüzde 67'ye yükseldiğini, bu oranın OECD ortalamasının yüzde 46'yı geçmediğini belirtti.

Vergilemenin sadece hukuki olmasının yeterli olmadığını, adalet, kesinlik, belirlilik, uygunluk, iktisadilik, genellik, verimlilik gibi ilkelerin de vergi sistemine hakim olması gerektiğini anlatan Akçay, şöyle devam etti:

"Ekonomide rahat ve kolay günlerden geçmiyoruz. Diğer ekonomik faktörler bir tarafa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra malum odaklar ekonomik araçlarla da saldırıya geçmiştir, Bunu göz ardı edemeyiz. Özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonra bu saldırılar yoğunlaşmıştır. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch 13 Temmuzda kredi notunu düşürmüştür. 1 Ağustos'ta ABD 2 bakanımızla yaptırım kararı almıştır. 3 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı tarafından 100 Günlük Eylem Planı açıklamış, 10 Ağustosta da ABD Türkiye'ye yönelik vergi kararı almıştır. 13 Ağustos'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirler paketini açıklar açıklamaz Standard & Poor's ve Moody's ülkemizin kredi notunu düşürmüştür. Bu dönemin baş rolünde ise ABD'li rahip Brunson yer almıştır. Dünya ticaret savaşları, dünyada faiz oranlarının artmasıyla ülkemizden döviz çıkışının teşvik edilmesi de eklenince bu süreçte dolar 7,30 lira seviyesine çıkmıştır. Bunun ardından önce ÜFE, hemen ardından TÜFE artmıştır. Merkez Bankası faizi yükseltmek zorunda kalmıştır. Bugüne kadar alınan önlemler sayesinde ekonomik saldırılarla mücadele kapsamında çok önemli adımlar atılmıştır. Bu mücadelede gösterdiği gayret ve başarılar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a tebrik ve takdirlerimizi iletiyor, kutluyorum."

Akçay, finans piyasalarındaki iyileşmelerin reel piyasaya da yansıması için gerekli önlemlere devam edilmesini ve bunun ilk adımının ekonomiye güvenin pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Maliye çalışanlarının sorunlarına ilişkin de Akçay, söz konusu personelin sorunlarının başında, eşit işe eşit olmayan ücret uygulamasının geldiğini, aynı odada, yan yana masalarda aynı işi yapanların aralarında bin 500 lirayı bulan maaş farkı olduğunu dile getirdi. Akçay, "Kurum içi gelir uzmanlığı özel sınavının acilen açılması gerekmektedir. Son sınavın yapıldığı 18 Şubat 2012 tarihinden beri geçen altı buçuk yılda, geçmiş Maliye bakanları çeşitli zamanlarda söz vermelerine rağmen kurum içi uzmanlık sınavı maalesef açılmamıştır. Kamu personel rejiminde esas olan, nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, kariyer planlarının yapılmasıdır. Bu yüzden, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çeşitli birimlerinde istihdam edilen personel için kurum içi gelir uzmanlığı özel sınavı bir an önce açılmalıdır." diye konuştu.

"Hazineye ait tarım arazileri çiftçilere ücretsiz devredilmeli"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Türkiye'ye karşı açılan ekonomik savaşın, ülkenin maruz kaldığı iç ve dış saldırıların ekonomide olumsuz etkilere yol açtığını ve önemli ölçüde mali külfete soktuğunu bildirdi.

Ekonomik saldırıların hedefinde aslında Türk milletinin yer aldığını vurgulayan Şimşek, "Piyasalarda sorun devam etmekte olup ciddi boyutlarda tahsilat sorunu yaşanmakta, nakit sıkışıklığı görülmektedir. Ülke olarak ekonomide yeni ufuklara, yeni yollara ve milli çarelere ihtiyacımız vardır. Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkarılması için üretim, istihdam odaklı yeni plan ve programlar acilen hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Hazineye ait tarım arazilerinin tamamının çiftçilerin kullanımına ücretsiz devredilmesini, imar barışıyla bir prefabrik koyan vatandaşa sadece internet üzerinden yapılan başvuruyla devlet arazilerinin peşkeş çekilmemesini" istedi.

"Sigorta sektörünün büyüme potansiyeli var"

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP olarak kamu denetimine önem verilmesi ve ombudsmanlık müessesesinin geliştirilmesini istedi.

Türkiye'nin dış borç düzeyinin sürekli artış gösterdiğine işaret eden Kara, "Rakamsal artışa rağmen dolar bazında kişi başına gelirin 1217 dolar azaldı. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin de hesaplamaya katılmasıyla bu tutar daha da düşecektir. Brüt dış borç stokunun milli gelirimize oranı 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 51,8 olarak gerçekleşmiştir. Dış borç düzeyimiz sürekli artış göstermektedir. Arzu ettiğimiz ülkenin borçlanma oranının düşürülmesi, dış borçtan ziyade iç borçlanma yoluna gidilmesidir." dedi.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da yatırımları artırmak ve istikrar sağlamak için bankacılık sisteminin sağlam olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de sigorta sektörünün büyüme potansiyeli olan ve büyütülmesi gereken sektörlerden biri olduğunu kaydeden Karakaya, öte yandan sermaye piyasalarının gelişiminin arzu edilen düzeyde bulunmadığını, bu piyasaların gelişmesi için ciddi bir altyapıya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Karakaya, TÜİK'in denetim ve gözetim kurumu şeklinde görev yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Muhabir: Seval Ocak Adıyaman