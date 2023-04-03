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Teknoloji, TEKNOFEST

YTB'den yurt dışındaki gençlerin TEKNOFEST'e katılması için destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki gençleri, milli teknoloji hamlelerini yerinde görmeleri ve ana vatanlarıyla ilişkilerinin gelişmesi için TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne davet ediyor.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
YTB'den yurt dışındaki gençlerin TEKNOFEST'e katılması için destek

Ankara

YTB'den yapılan açıklamada, 27 Nisan-1 Mayıs arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’e yurt dışında yaşayan gençlerin katılımını sağlamak için hazırlanan bu yılki destek programı ilan edildi.

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olanların başvurabileceği destek programından 18-35 yaş arasında olan (27.04.2005 tarihinden önce ve 27.04.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak) adaylar yararlanabilecek.

Başvuru yapacak adayların yurt dışında havacılık, uzay veya mühendislik bilimleri alanlarında öğrenci, mezun ya da çalışan olmaları veya bu alanlara dair güçlü bir ilgisi olduğunu belgelemeleri gerekiyor. Ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Başvurular kapsamında yapılacak değerlendirme sonucunda programa katılmaya hak kazanan katılımcıların festival süresince İstanbul’da konaklama masrafları karşılanacak.

Bunun yanı sıra her sabah konaklama yerinden festival alanına, her akşam da festival alanından konaklama yerine olan transfer ulaşımları da yine YTB tarafından sağlanacak. Ayrıca 2021-2022 eğitim öğretim yılında mezun olan katılımcılar ile hâlihazırda öğrenci olan katılımcılara, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla 150 avroya kadar ulaşım desteği verilecek.

İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefliyor.

Başvurular, 14 Nisan'a kadar "basvuru.ytb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar ayrıntılı bilgi için "teknofest@ytb.gov.tr" adresine e-posta yoluyla müracaatta bulunabilir.

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