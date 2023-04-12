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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Bursa'da düzenlenecek

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, Baykar yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, 15-19 Nisan'da Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Fatma Eda Topcu  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Bursa'da düzenlenecek

İstanbul

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'na sayılı günler kaldı. Bu yıl sadece "Sabit Kanat" kategorisinde düzenlenen yarışmada, İHA'lar, yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlandı.

Gençlerin tasarladıkları İHA'lar müsabaka sırasında aynı anda havada olacak ve birbirleri ile mücadele edecek. "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevleri olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışma heyecanlı anlara sahne olacak.

Yarışmanın değerlendirmesi "ön tasarım ve kritik tasarım raporları, uçuş kanıt videosu ile sistem tanımlama videoları ile yarışma puanlaması" olarak 4 farklı aşamada yapılacak.

Büyük ödülü almak isteyen yarışmacı takımların "Savaşan İHA" göreviyle (havadaki herhangi uçağa otonom kitlenme görevi) beraber en az bir müsabaka turunda da "Kamikaze" görevini başarıyla tamamlaması gerekecek.

Yarışmaya bu yıl 754 takım başvurdu

Gençleri İHA teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmaya bu yıl 754 takım başvurdu. Bu takımların arasından 12 ilden 22 takım 190 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı.

TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları kapsamında en yüksek ödüle sahip yarışmalar arasında ola "Savaşan İHA"da birincilik ödülü 500 bin TL, ikincilik ödülü 350 bin TL, üçüncülük ödülü ise 250 bin TL olarak açıklandı.

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