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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST KKTC'de üçüncü gün heyecanı

TEKNOFEST KKTC, üçüncü gününde eski Ercan Havalimanı'nda devam ediyor.

03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
TEKNOFEST KKTC'de üçüncü gün heyecanı

Lefkoşa

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

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Festivalin üçüncü gün etkinlikleri kapsamında, Bayraktar TB2 ve Özel Kuvvetler helikopterinin tahliye uçuşu gösterisi gerçekleştirildi.

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