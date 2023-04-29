TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde teknik kontroller ve yarışmalarla devam ediyor.
Kocaeli
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) öncülüğünde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen yarışmada, 16 takım mücadele ediyor.
Gençlerin yeni nesil ulaşım teknolojilerine odaklanmasını sağlayan Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda teknik kontrollerin ardından, yarışlar yapılıyor.
Bugün sona erecek yarışlarla final dereceleri belirlenecek takımlar, ödüllerini TEKNOFEST'te alacak.