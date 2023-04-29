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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde teknik kontroller ve yarışmalarla devam ediyor.

İbrahim Aktaş  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Kocaeli

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) öncülüğünde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen yarışmada, 16 takım mücadele ediyor.

Gençlerin yeni nesil ulaşım teknolojilerine odaklanmasını sağlayan Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda teknik kontrollerin ardından, yarışlar yapılıyor.

Bugün sona erecek yarışlarla final dereceleri belirlenecek takımlar, ödüllerini TEKNOFEST'te alacak.

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