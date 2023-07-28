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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Girişim Yarışması için başvurular 31 Temmuz'da sona erecek

T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, TEKNOFEST Girişim Yarışması için son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu hatırlatarak, "Bu sene Girişim Yarışması kapsamında 7 milyon TL'ye yakın nakdi ödül sağlıyor olacağız." dedi.

Abdulkadir Günyol  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
TEKNOFEST Girişim Yarışması için başvurular 31 Temmuz'da sona erecek

İstanbul

T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, TEKNOFEST Girişim Yarışması'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'den beri düzenlenen TEKNOFEST'lerde yüz binlerce proje geliştirildiğini, yarışmacıların bu projelerle ilgili prototipler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz kapsamında bu prototiplerin ürüne dönüşmesi, ülkemize kazandırılması ve ticarileşmesi kritik öneme sahip. Bu noktada da aslında girişimcilik büyük önem taşıyor. TEKNOFEST girişim yarışmacılarına baktığımızda, girişime dönüşen, bizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden girişimlerimiz oldu. Biz de buradan aldığımız ilham ve motivasyonla Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Ankara ve İzmir'de düzenleyeceğimiz TEKNOFEST'lerde Girişim Yarışması formatı kurguladık. Girişim Yarışması'na 2018 yılından itibaren TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na başvuran tüm yarışmacılarımız başvurabiliyorlar. Yarışmacılar takım halinde katıldıkları için daha önceki takımlardan yalnızca bir kişinin TEKNOFEST'e katılmış olması yeterli oluyor."

TEKNOFEST Girişim Yarışması'nın yarışmacılara olan katkısına değinen Bayraktar, "Yarışmacılar, süreçte prototiplerini geliştiriyorlar. Ama bunun ticarileşmesi ve gelişmesi noktasında belli başlı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu da pazardaki ihtiyaçtır, rakiplerdir veya rakiplerden ayrışacak teknolojik özelliklerdir. Bu kabiliyete sahip olarak ürünü geliştirmek daha önemlidir. İşin başarıya ulaşması noktasında gereklidir. Biz yarışmacılara bir girişimci gibi düşünme kabiliyeti vermek istiyoruz. Bu anlamda bir farkındalık yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

"Temennimiz, yarışmacılar bu paraları ürünlerinin geliştirilmesi ve ticarileşmesinde kullansın"

İrem Bayraktar, her TEKNOFEST'te olduğu gibi Girişim Yarışması'nın da bir nakdi ödülü olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Ön Kuluçka' ve 'Hızlandırma' kategorileri olmak üzere 2 kategoride başvuru almak istiyoruz. Henüz girişim hayatına yeni girmiş katılımcıları 'Ön Kuluçka' kategorisinde değerlendireceğiz. Ancak şirketleşmiş, ticari faaliyetlerine başlamış olan ileri aşamadaki yarışmacıları da 'Hızlandırma' kategorisinde değerlendireceğiz. Her temanın en iyi 3 'Ön Kuluçka' takımına 75 bin TL, her temanın en iyi 3 'Hızlandırma' kategorisindeki takımına da 150 bin TL ödül vereceğiz. Biz bu sene toplamda Girişim Yarışması kapsamında 7 milyon TL'ye yakın nakdi ödül sağlıyor olacağız. Temennimiz, yarışmacılar bu paraları ürünlerinin geliştirilmesinde ve ticarileşmesinde kullansınlar. Bu onlar için bir can suyu olsun."

Bayraktar, başvurularla ilgili olarak da yarışmacıların 10 farklı temada başvuru yapabildiği Girişim Yarışması'na son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2023 olduğunu bildirdi.

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