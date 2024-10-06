TEKNOFEST Adana'nın son gününde 10 hava gösterisi yapıldı

Adana
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda ziyaretçileri ağırladı.
Festivalde bugün Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların da olduğu 10 farklı hava gösterisi yapıldı.
Ziyaretçiler, paraşütle atlayış ve Bayraktar TB2 eşliğinde helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösterilere de tanık oldu.
Adana semalarını son kez renklendirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'e özel manevrası büyük beğeni topladı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timinin Türk Yıldızları, TEKNOFEST için özel hazırladığı manevra ile izleyicilerle buluştu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Türk Yıldızları ekibi, festival için özel manevra hazırladı.
Manevra çerçevesinde, Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, iki kol uçağının arasından ters şekilde gök yüzüne tırmandı. Jet uçağıyla yapılabilecek en zor manevralardan terse tırmanış hareketini birbirine yakın iki uçağın arasında koordineli şekilde gerçekleştiren Türk Yıldızları, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.