Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,621.20
BTC/USDT
97,865.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2025'in teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2025 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı.

Tolga Yanık  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
TEKNOFEST 2025'in teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

İstanbul

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST, bu yıl İstanbul'da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkati çeken ve Türkiye'nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST'in yarışmaları, 2025 yılında 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek. TEKNOFEST'te 45 milyon lira ödül ve 75 milyon liradan fazla malzeme desteği sunulacak.

51 farklı kategoride teknoloji yarışması yapılacak

TEKNOFEST 2025'te, roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, havacılıkta yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri ve blokzincir yarışmaları gibi 51 farklı kategoride teknoloji yarışması yapılacak.

Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak "su altı roket yarışması", "insansız kara aracı yarışması", "uluslararası çocuk bilim yarışması" ile "TEKNOFEST mimari ve görsel tasarım yarışması" ilk kez başvuruya açıldı. Yarışmalar, İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi'nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

2018'den bu yana inovasyonun ve geleceği şekillendiren fikirlerin merkezi olan TEKNOFEST, bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yaptı.

TEKNOFEST 2025'te de ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvuru yapma fırsatı bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarmadan Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümüne ilişkin videolu paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Tekin'den AK Parti'li Abiş'e geçmiş olsun ziyareti
Antalya sahillerinde yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı
Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı
İngiltere'de cansız bedeni bulunan Türk akademisyen İzmir'de defnedildi

Benzer haberler

TEKNOFEST 2025'in teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

TEKNOFEST 2025'in teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Antalya'da turizmciler 2025'te yeni rekor bekliyor

TMO spekülatif hareketlere karşı gerekirse piyasaya müdahale etmeye hazır

YÖKDİL/1 başvuruları başladı

YÖKDİL/1 başvuruları başladı
Türkiye Ürün İhtisas Borsasındaki işlem hacmi 5 yılda 250 milyar lirayı buldu

Türkiye Ürün İhtisas Borsasındaki işlem hacmi 5 yılda 250 milyar lirayı buldu
Sanayi ve teknolojinin 2025 ajandasında "topyekün kalkınma" öne çıkıyor

Sanayi ve teknolojinin 2025 ajandasında "topyekün kalkınma" öne çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet