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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurusuyla rekor tazeledi

Geçen yıl 1 milyon yarışmacının katıldığı dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e, bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu.

Tolga Yanık  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
TEKNOFEST 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurusuyla rekor tazeledi

İstanbul

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda söyleşiler ve etkinlikler gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bu yıl Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçen yıl TEKNOFEST'te 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.

TEKNOFEST'e; 2018'de 20 bin yarışmacı ve 4 bin 333 takım, 2019'da 50 bin yarışmacı ve 17 bin 373 takım, 2020'de 100 bin yarışmacı ve 20 bin 197 takım, 2021'de 200 bin yarışmacı ve 44 bin 912 takım, 2022'de ise 600 bin yarışmacı ve 154 bin 34 takım katılmıştı.

"TEKNOFEST 2024 kendi rekorlarını kırmaya geliyor"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Yine, yeni, yeniden rekor kırdık. 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurusu, 788 bin 161 takım başvurusu. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi'nin dev dip dalgası TEKNOFEST 2024 kendi rekorlarını kırmaya geliyor." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST, bu yıl 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahip sahipliği yapacak.

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