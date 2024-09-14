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Teknoloji, TEKNOFEST

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST Akdeniz, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleşecek

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST Akdeniz, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleşecek. Tüm milletimizle ve buradaki tüm yarışmacı kardeşlerimizi oraya bekliyoruz." dedi.

Zekeriya Karadavut, Kaan Recep Atalay  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST Akdeniz, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleşecek Fotoğraf: Zekeriya Karadavut/AA

Aksaray

Bayraktar ve beraberindekiler ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda gençlerle bir araya geldi.

"Bu yıl 900'den fazla takım bu yarışmalara başvurdu"

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, 2018'de bu yarışmanın temellerini ROKETSAN'la beraber attıklarını, TEKNOFEST'in kalbinin bu yarışmalar olduğunu söyledi.

Bu yarışmalarında en heyecanlısı ve tutkulusunun roket yarışmaları olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ülkemizin Milli Uzay Programının inşası ve göklerdeki bağımsızlığının teminatı olması maksadıyla bu roket yarışmasını düzenlemeye başladık. İlk yıl 180 takım başvurmuştu. Yıllar içinde bu rakam büyüdü. Bu yıl 900'den fazla takım bu yarışmalara başvurdu. Halihazırda da finale kalan 80 takımımız burada. Kıyasıya bir mücadeleyle roketlerini hazırlayıp ateşliyorlar. Gençlerimiz, Tuz Gölü'nde bir anlamda çok geniş bir düzlüğün ortasında ülkemize dair hayallerini, tutkularını, emeklerini ve gayretlerini harmanlayarak ülkemizin tam bağımsız yarınlara adına birkaç saniye sürecek bir uçuş için ateşliyorlar."

"TEKNOFEST Akdeniz, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleşecek"

Bayraktar, Türkiye'nin tam bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için kendini vakfetmiş, bu alanda büyük emek ve çaba gösteren ter döken gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu genç kardeşlerimiz, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerine çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar, ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini geliştirecekler. Dünyaya medeniyetimizin ve milletimizin sesinin daha güçlü çıkmasını sağlayacaklar. Emeği geçen tüm paydaşlara, özellikle ROKETSAN'a ve yarışmaya ilk yılından itibaren ev sahipliği yapan Aksaray'a şükranlarımı iletiyorum. Yarışmaya katılan tüm takımlara da başarılar diliyorum. TEKNOFEST Akdeniz, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleşecek. Tüm milletimizle ve buradaki tüm yarışmacı kardeşlerimizi oraya bekliyoruz. Aksaray'ın sloganı haline gelmiş bir sözden bahsettiler, onu da söylemeden geçmeyeceğim. "Dikkat dikkat, roket çıkabilir." Bu Aksaray'da tarihe geçmiş durumda."

Bayraktar, stantları gezip, roketlere ilişkin öğrencilerden bilgi aldı.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Bayraktar ile geri sayımda bulunarak ateşlenen roketleri takip etti.

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