Sağlık Bakanı Koca TEKNOFEST'i ziyaret etti

Ankara
AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.
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Alanı ziyaret eden Koca, yoğun ilgiyle karşılaştı.
Uzun süre vatandaşlarla fotoğraf çektiren Koca, ardından bakanlığın standını gezdi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipmanlarını inceleyen ve arama kurtarma köpekleri ile bir süre frizbi oynayan Koca, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
• Yarışmalar— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 30, 2023
• Stant etkinlikleri
• Eğitici atölyeler
TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı https://t.co/DcmxcihmPk pic.twitter.com/MiN45Hcu17
Koca, "Yoğun bir ilgi var. Bu organizasyonu düzenleyen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerin gelecek adına mutlu olduklarını hissetmemek mümkün değil." dedi.
Festivalin 30 Ağustos'ta düzenlenmesine ilişkin de Koca, "Ülkemizin geleceği ile ilgili özellikle gençlerimizi umutlandıran, teknolojik bir gelişimin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Sağlık Bakanlığımız, ileri teknolojilerden yararlanan birçok birimini temsilen Ankara’daki TEKNOFEST 2023 Festivalinde. “Ayakları yere basmayan festival”in ayakları yere basan standıyız. Hava ambulanslar söz konusu olduğunda bile. pic.twitter.com/TjmXsgsaiY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2023
Her ülkenin gençlerinin kendi ülkesinin geleceği anlamına geldiğini vurgulayan Koca, bilişimi, teknolojiyi özellikle gençlerin yoğun kullandığına işaret etti.
Dünyanın geleceğini teknolojiyi ve bilişimi yoğun kullanan gençlerin oluşturacağını ifade eden Koca, "O yüzden bizim gençlerimizi son derece donanımlı yetiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.