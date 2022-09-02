Dolar
18.22
Euro
18.21
Altın
1,705.46
ETH/USDT
1,594.80
BTC/USDT
20,067.00
BIST 100
3,189.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BAKAN Varank, İstanbul’da UYAM Güdümlü Proje İmza Töreni'nde konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

TEKNOFEST KARADENİZ'de de çocukları ağırlayan Mobil Bilim Merkezi'nde astronomiden fiziğe, matematikten coğrafyaya pek çok disiplinde deney düzenekleri bulunuyor.

Recep Bilek   | 02.09.2022
"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

Samsun

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevli fen bilimleri öğretmeni Emre Özel'in, hurdaya ayrılmış otobüsten tasarladığı "Mobil Bilim Merkezi"nden, ülke genelinde kırsalda yaşayan 450 bin çocuk yararlandı.

Bilimin zevkli dünyasının anlatıldığı Mobil Bilim Merkezi, 2018 yılından bu yana Türkiye'yi dolaşıyor.

Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de de çocukları ağırlayan Mobil Bilim Merkezi, bu tür etkinliklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.

Emre Özel, AA muhabirine, "ayakları yere basmayan festival" olarak adlandırılan TEKNOFEST'te çocukları ağırladıklarını söyledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de vatandaşların yüzde 28'inin kırsal kesimde yaşadığını gördüklerini belirten Özel, "Bu, milyonlarca vatandaşımız ve öğrencimiz yapıyor. Bilim merkezine, müzeye gidemeyen öğrencilerimiz, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için yapılmış bir proje." ifadesini kullandı.

Mobil Bilim Merkezi'nin çocukların okullarını, bulundukları yerleri ziyaret ettiğini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"İçinde astronomiden fiziğe, matematikten coğrafyaya kadar birçok disiplinde farklı deney düzenekleri var. Çocuklar dokunuyor, yaşayarak öğreniyor. Örneğin çocuklarımızla meteoroloji istasyonunda hava tahmini yapabiliyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğünü takarak yürüyüş yapabiliyorlar. Satürn'deki yaşlarını, ağırlıklarını hesaplıyorlar."

Özel, Mobil Bilim Merkezi ile dağ, köy, mezra demeden bir çocuk sesinin bile yankılandığı her yere gidebildiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar 450 bine yakın çocuğumuza ulaştık. Tabii TEKNOFEST'le bu 550 bine ulaşmıştır. Parolamız da şu. Nice bilim insanları çıkartmış Anadolu'dan yeni Aziz Sancar'lar, Mimar Sinan'lar, Fatih'ler çıkarma parolasıyla yola çıktık. Çocuklarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki 'tek kelime akımı'na 'Türkiye' paylaşımıyla katıldı
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bozdağ tarafından onaylandı
Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Üniversite öğrencilerinin ödüllü "insan kurtarma aracı" TEKNOFEST KARADENİZ'de

Üniversite öğrencilerinin ödüllü "insan kurtarma aracı" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

TEKNOFEST'te yeni hedef Pakistan ve Endonezya

Uyuşturucuyla mücadelede 'kimyasal parmak izinin tespiti' önemli avantaj sağlıyor

Uyuşturucuyla mücadelede 'kimyasal parmak izinin tespiti' önemli avantaj sağlıyor
TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi ziyaret etti

TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi ziyaret etti
Hidrojen batarya ile araçlar 5 dakikalık şarjla 600 kilometre yol katedebilecek

Hidrojen batarya ile araçlar 5 dakikalık şarjla 600 kilometre yol katedebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet