Dolar
8.31
Euro
9.87
Altın
1,830.18
ETH/USDT
3,970.20
BTC/USDT
50,779.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKNOFEST'e 128 öğrenci ile katılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesinin, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021'e 128 öğrenci ile katılacağı bildirildi.

Tuğba Yardımcı   | 03.09.2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKNOFEST'e 128 öğrenci ile katılacak

Trabzon

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin gelişen ve üreten bir ülke olması, teknoloji alanında olduğu gibi diğer tüm alanlarda da kendine yeten bir topluma dönüşmesi amacıyla TEKNOFEST'in organize edildiği belirtildi.

KTÜ'nün de paydaş olduğu TEKNOFEST'in bu yıl, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 34 kategoride gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, ilkokul seviyesinden lisansüstü mezun seviyesine yüzlerce gencin katılabileceği aktarıldı.

"TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları" için birçok kategoride takımlar halinde başvuruda bulunan, milli teknoloji hamlesi yolunda emek veren KTÜ öğrencilerinden 128'inin finale kalmaya hak kazandığının altı çizilen açıklamada, "Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yükselmeye devam ediyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor
Yunanistan'da Kovid-19'un "Mu" varyantına rastlandı

Benzer haberler

Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKNOFEST'e 128 öğrenci ile katılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKNOFEST'e 128 öğrenci ile katılacak

Üniversite öğrencilerinin tasarladığı 'Savaşan İHA' TEKNOFEST'te havalanacak

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 919 milyon 510 bin dolarlık ihracat

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması Tuz Gölü’nde gerçekleştirilecek

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması Tuz Gölü’nde gerçekleştirilecek
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme iddialı

Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme iddialı
Trabzon'da gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu

Trabzon'da gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu