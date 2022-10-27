İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular 20 Kasım'da sona erecek
TEKNOFEST kapsamında, AFAD yürütücülüğünde düzenlenen organizasyonda; yarışmacılardan insan hayatını etkileyen her alanda, yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmelerle uygulanabilir projeler ortaya koymaları bekleniyor.
İstanbul
Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projelerin ortaya çıkarıldığı İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular sürüyor.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yürütücülüğünde düzenlenen organizasyonda; yarışmacılardan insan hayatını etkileyen her alanda, yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmelerle uygulanabilir projeler ortaya koymaları bekleniyor.
Aynı zamanda yararlılık, topluma fayda ve kolaylık esasına göre değerlendirilecek yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinler başvurabiliyor.
Başvuruların 20 Kasım'a kadar süreceği yarışmaya bireysel veya grup olarak katılım sağlanabilirken, mezun seviyesinde firmalar ve girişimler takım olarak katılabiliyor.
Üç farklı yarışma kategorisinde toplam 630 bin TL ödül verilecek
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yarışmacılar afet yönetimi, sosyal inovasyon, sağlık ve ilk yardım olmak üzere 3 farklı kategoride yarışıyor.
Teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde sağlık ve ilk yardım, engelsiz yaşam, afet yönetimi ve sosyal inovasyon alanlarına ilişkin sorunları çözen, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koyan teknolojileri özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirecek projelerde dereceye giren yarışmacılara toplamda 630 bin TL ödül verilecek.
TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında katılımcılara firmaları tanıma fırsatı, teknik gezilerde mesleki bilgi edinme şansı, uzmanlarla görüşme, network kazanımı, motivasyon ve kişisel gelişimlerine yönelik destekler sağlanıyor.
Malzeme desteği ile TEKNOFEST'e ulaşım ve konaklama desteğinin yanı sıra yarışmacılara eğitim kampı programı, Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj ve uluslararası yarışmalara yönlendirme gibi kariyer odaklı imkanların sağlandığı TEKNOFEST'te gençler geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.