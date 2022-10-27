Dolar
18.61
Euro
18.62
Altın
1,663.66
ETH/USDT
1,552.00
BTC/USDT
20,615.00
BIST 100
3,929.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşuyor Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden bazıları İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi
logo
TEKNOFEST

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular 20 Kasım'da sona erecek

TEKNOFEST kapsamında, AFAD yürütücülüğünde düzenlenen organizasyonda; yarışmacılardan insan hayatını etkileyen her alanda, yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmelerle uygulanabilir projeler ortaya koymaları bekleniyor.

Uğur Aslanhan   | 27.10.2022
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular 20 Kasım'da sona erecek

İstanbul

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projelerin ortaya çıkarıldığı İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular sürüyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yürütücülüğünde düzenlenen organizasyonda; yarışmacılardan insan hayatını etkileyen her alanda, yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmelerle uygulanabilir projeler ortaya koymaları bekleniyor.

Aynı zamanda yararlılık, topluma fayda ve kolaylık esasına göre değerlendirilecek yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinler başvurabiliyor.

Başvuruların 20 Kasım'a kadar süreceği yarışmaya bireysel veya grup olarak katılım sağlanabilirken, mezun seviyesinde firmalar ve girişimler takım olarak katılabiliyor.

Üç farklı yarışma kategorisinde toplam 630 bin TL ödül verilecek

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yarışmacılar afet yönetimi, sosyal inovasyon, sağlık ve ilk yardım olmak üzere 3 farklı kategoride yarışıyor.

Teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde sağlık ve ilk yardım, engelsiz yaşam, afet yönetimi ve sosyal inovasyon alanlarına ilişkin sorunları çözen, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koyan teknolojileri özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirecek projelerde dereceye giren yarışmacılara toplamda 630 bin TL ödül verilecek.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında katılımcılara firmaları tanıma fırsatı, teknik gezilerde mesleki bilgi edinme şansı, uzmanlarla görüşme, network kazanımı, motivasyon ve kişisel gelişimlerine yönelik destekler sağlanıyor.

Malzeme desteği ile TEKNOFEST'e ulaşım ve konaklama desteğinin yanı sıra yarışmacılara eğitim kampı programı, Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj ve uluslararası yarışmalara yönlendirme gibi kariyer odaklı imkanların sağlandığı TEKNOFEST'te gençler geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Genel Müdürü Karagöz: Telif düzenlemesi çalışmalarında öncülük etmeyi görev biliyoruz
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi

Benzer haberler

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular 20 Kasım'da sona erecek

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular 20 Kasım'da sona erecek

İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için 2 yılda 2 bin 245 konut yapıldı

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi

AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi
TEKNOFEST 2023 Roket Yarışmasına başvurular başladı

TEKNOFEST 2023 Roket Yarışmasına başvurular başladı
Van depremi yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü oldu

Van depremi yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet