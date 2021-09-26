Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
3,002.80
BTC/USDT
43,235.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, son gününde Atatürk Havalimanında devam ediyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

İçişleri Bakanı Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Andaç Hongur Erpehlivan   | 26.09.2021
İçişleri Bakanı Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı standının önünde Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında bakanlığın misafiri olarak Ağrı, Şırnak, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'den festivale gelen öğrencilerle buluştu.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasında TEKNOFEST'in ciddi bir cazibe oluşturmasının festival günlerini çok daha güçlü kıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Burayı görüp de Türkiye'nin geldiği noktayı hayranlıkla takip etmemek mümkün değil. Biz her yıl TEKNOFEST gelse de TEKNOFEST'te olsak diye bir çaba içerisindeyiz. Bitiyor, bir sonraki TEKNOFEST'in heyecanı başlıyor. İyi hazırlık yapmaya çalışıyoruz çünkü gençlerimize geldiğimiz en iyi noktayı göstermeyi ve onları bu konuyla daha etkin bir şekilde buluşturmayı düşünüyoruz. Şükür oluyor, seneye daha iyi olacak, ondan sonraki sene daha iyi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada bir müjdesi oldu; uluslararası bir hale geliyor. Bu da bizim gururumuz."

Bakan Soylu, bakanlığın standında Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'yla da fotoğraf çektirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı
Japonya'da 65 yaş üstü, üçüncü doz aşılarını 2022 başında olacak
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye'nin 'Model Uydu Yarışması' sınırları aşıyor

Türkiye'nin 'Model Uydu Yarışması' sınırları aşıyor

Türkiye'nin yazılım ekosistemi güçleniyor

İçişleri Bakanı Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

TUSAŞ 'temsili iş sözleşmeleriyle' çocukların hayallerine kapı araladı

TUSAŞ 'temsili iş sözleşmeleriyle' çocukların hayallerine kapı araladı
Lise öğrencilerinin 'nitinol' ile trafik kazalarında kayıpları önleyen sistemi TEKNOFEST'te

Lise öğrencilerinin 'nitinol' ile trafik kazalarında kayıpları önleyen sistemi TEKNOFEST'te
Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle buluştu

Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle buluştu