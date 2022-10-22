Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'na başvurular başladı
Biyoteknolojinin farklı alanlarında inovatif fikirlerin üretilmesini hedefleyen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'na başvurular açıldı.
İstanbul
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yürütücülüğünde düzenlenen yarışma bilimin rehberliğinde doğayı keşfedecek bilim insanları ile öğrencileri buluşturmak için başvuru kabulüne başladı.
Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla biyoteknolojinin farklı alanlarında inovatif fikirlerin üretileceği yarışmaya 20 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.
Yarışma, "Proje Kategorisi" ve "Fikir Kategorisi" olmak üzere iki ayrı dalda gerçekleştirilecek. Fikir Kategorisi'nde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yaparak teori üzerinde sunması beklenirken, Proje Kategorisi'nde ise yaptıkları çalışmaları bir prototip ürüne dönüştürmesi isteniyor.
"Lise" ile "üniversite ve üzeri" iki seviyede başvuruların kabul edileceği Fikir dalında dereceye girenlere toplamda 200 bin TL ödül verilecek. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurabildiği proje bölümünde başarılı olanlara ise 240 bin TL ödül dağıtılacak.
TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 3 şehirde düzenlenecek
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST, 2023'te 41 ana yarışma ve 102 alt kategoride gerçekleştirilecek.
13 milyon TL'den fazla ödül ve 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023'ün teknoloji yarışmalarının başvuruları da 20 Kasım'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.