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Teknoloji, TEKNOFEST

Bakan Kacır'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST rüzgarının bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eseceğini belirterek, "Ben, milletimizin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya, TEKNOFEST'e, bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum." dedi

Mertkan Oruç  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Bakan Kacır'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı

Ankara

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST KKTC'nin Lefkoşa'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve ekip arkadaşlarıyla alanda olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kardeş topraklarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa'da eski Ercan Havalimanı'ndayız. TEKNOFEST rüzgarı, bu yıl 1-4 Mayıs tarihlerinde burada, KKTC'de esecek. Ben, milletimizin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya, TEKNOFEST'e, bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum."

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