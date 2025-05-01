Bakan Kacır'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST rüzgarının bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eseceğini belirterek, "Ben, milletimizin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya, TEKNOFEST'e, bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum." dedi
Ankara
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST KKTC'nin Lefkoşa'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve ekip arkadaşlarıyla alanda olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:
"Kardeş topraklarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa'da eski Ercan Havalimanı'ndayız. TEKNOFEST rüzgarı, bu yıl 1-4 Mayıs tarihlerinde burada, KKTC'de esecek. Ben, milletimizin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya, TEKNOFEST'e, bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
#TEKNOFEST KKTC’de! 🚀— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 30, 2025
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın @selcuk Bayraktar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve ekip arkadaşlarımız ile alandaydık.
🗓️ 1-4 Mayıs
📍 Eski Ercan Havalimanı, Lefkoşa pic.twitter.com/RZ8NGFhoNb