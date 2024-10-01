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Teknoloji, TEKNOFEST

Adana'da yarın başlayacak TEKNOFEST'te son hazırlıklar yapılıyor

Adana'da yarın teknoloji tutkunlarını ağırlamaya başlayacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için son hazırlıklar yürütülüyor.

Bekir Ömer Fansa, Eren Bozkurt  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Adana'da yarın başlayacak TEKNOFEST'te son hazırlıklar yapılıyor

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşların da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde geri sayım başladı.

Görevliler, milyonlarca teknoloji meraklısını buluşturacak 270 bin metrekarelik alanda son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Festivalde gökyüzüyle buluşacak HÜRKUŞ, SOLOTÜRK uçakları ve insansız hava araçları prova uçuşlarını sürdürüyor.

Helikopterle gösteri sunacak polis ekipleri de Adana semalarındaki hazırlıklarına devam ediyor.

Kentte 2-6 Ekim'de düzenlenecek festivalde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlara, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

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